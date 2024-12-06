Ушел из жизни выдающийся физик-ядерщик Евгений Велихов
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Скончался выдающийся ученый в области термоядерного синтеза, академик РАН Евгений Велихов. Печальную новость сообщил источник в научных кругах, передает РИА Новости.
Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года.
В 1958 году он окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «теоретическая физика».
В сферу интересов Велихова входили физика плазмы, импульсные магнитногидродинамические генераторы, газовые и технические лазеры.
С 1973 года под руководством Евгения Павловича проводились исследования по управляемому термоядерному синтезу.
С 1961 выдающийся ученый-физик работал в Институте атомной энергии имени Курчатова, потом он стал директором Курчатовского института и его почетным президентом.
Велихов написал более 100 монографий, книг и статей.
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