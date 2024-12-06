Ушел из жизни выдающийся физик-ядерщик Евгений Велихов

Скончался выдающийся ученый в области термоядерного синтеза, академик РАН Евгений Велихов. Печальную новость сообщил источник в научных кругах, передает РИА Новости.

Евгений Павлович Велихов родился 2 февраля 1935 года.

В 1958 году он окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «теоретическая физика».

В сферу интересов Велихова входили физика плазмы, импульсные магнитногидродинамические генераторы, газовые и технические лазеры.

С 1973 года под руководством Евгения Павловича проводились исследования по управляемому термоядерному синтезу.

С 1961 выдающийся ученый-физик работал в Институте атомной энергии имени Курчатова, потом он стал директором Курчатовского института и его почетным президентом.

Велихов написал более 100 монографий, книг и статей.

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