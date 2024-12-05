Ушел из жизни звездный врач-диетолог Алексей Ковальков
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Скончался известный врач-диетолог и телеведущий Алексей Ковальков. Ему было 62 года.
О смерти звездного доктора сообщает NEWS.ru.
Причины смерти не раскрываются, но известно, что последние два года Алексей Ковальков страдал от онкологического заболевания.
Алексей Ковальков родился в 1962 году в Москве. Широкую известность ему принесла разработанная им уникальная методика похудения.
За семь месяцев телеведущий смог сбросить 80 килограммов.
К нему обращались за помощью российские звезды, желавшие избавиться от лишнего веса.
Ковальков входил в топ-3 самых востребованных диетологов Москвы, по версии Forbes.
Ранее сообщалось о том, что диетолог Денисова назвала отказ от натурального молока опасным.