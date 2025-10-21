Усыпальница Тутанхамона находится под угрозой

Гробница фараона Тутанхамона в Долине Царей столкнулась с серьезной угрозой разрушения. По мнению египетских ученых, усыпальнице возрастом 3300 лет наносят непоправимый ущерб повышенная влажность и грибок. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из Каирского университета обнаружили в погребальной камере тревожные признаки — на стенах появились глубокие разломы, а влажный воздух способствует активному росту микроскопических грибков. Эти организмы постепенно разрушают бесценные древние фрески. Профессор Саид Хемада заявил, что структурная целостность памятника находится под вопросом, и гробница может не сохраниться для будущих поколений в своем первоначальном виде.

Серьезным прецедентом стало масштабное наводнение 1994 года, когда многие усыпальницы в Долине Царей оказались затоплены. Ученые опасаются, что новая природная катастрофа может окончательно погубить хрупкие реликвии эпохи фараонов.

