В Болгарии предрекли сокращение рабочих мест из-за развития ИИ

Успешный болгарский предприниматель Ивайло Пенчев прокомментировал угрозы массовой безработицы из-за ИИ, прогнозируемые к 2030 году. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, несмотря на оценки, что автоматизация может затронуть сотни миллионов рабочих мест, он скептически относится к апокалиптическим сценариям. Он напомнил о «луддитах» XIX века, которые также опасались машин, но рост производительности в итоге создал новые профессии. Предприниматель активно использует ИИ-инструменты (вроде ChatGPT) вместо традиционного поиска, видя в них помощника, а не угрозу. Ключевой тезис: ответственность за последствия ИИ – общая задача общества и работодателей.

Эксперт подчеркнул, что главный возникнет в гипотетическом будущем изобилия, созданного ИИ. Если машины полностью освободят людей от труда, потребуются принципиально новые социальные модели для справедливого распределения ресурсов и смысла существования.

По его мнению, потенциальную «безработицу» из-за ИИ стоит рассматривать не как крах, а как возможный переход к невиданной ранее эпохе, требующей глобального переосмысления работы и благосостояния.

Ранее эксперт Куренкова дала рекомендации по сохранению рабочего места в эпоху нейросетей.