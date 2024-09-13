В Гарварде состоялась церемония вручения Шнобелевской премии

В Гарвардском университете назвали победителей 34-й Игнобелевской премии, также известной как Шнобелевская. На этот раз награды были вручены в десяти различных категориях.

Эта награда вручается за исследования, которые «сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься».

Приз мира был посмертно присужден психологу Берресу Скиннеру за его идею использовать голубей внутри ракет в качестве наводчиков.

Награду по физике получили ученые, доказавшие, что мертвая форель способна плавать, даже против течения.

Премия по химии досталась исследователям из Амстердама за метод отделения пьяных червей от трезвых.

Премию по физиологии вручили японским ученым, которые выяснили, что свиньи и грызуны способны дышать через задний проход.

Ранее сообщалось, что ученые воссоздали ДНК последнего неандертальца.