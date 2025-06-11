В искусственном интеллекте увидели угрозу биобезопасности

Технологии искусственного интеллекта могут как негативно отразиться на биобезопасности, так и принести пользу. Это зависит от того, в чьих руках находится этот инструмент, сообщила представителям СМИ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При анализе разных сочетаний атомов, последовательностей аминокислот ИИ может сгенерировать результат, которого не существует на Земле.

Попова также отметила, что главная задача — свести к нулю все риски, чтобы искусственный интеллект служил человечеству во благо.

Ранее сообщалось о том, что РЭО начал использовать искусственный интеллект для отслеживания перегруженности мусорных контейнеров.