РЭО начал использовать искусственный интеллект для отслеживания перегруженности мусорных контейнеров

В Федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами (ФГИС УТКО) Российским экологическим оператором интегрирован ИИ, предназначенный для анализа состояния контейнерных площадок и выявления ситуаций, когда они переполнены.

Как отметил замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, ФГИС УТКО является ключевым инструментом в сфере управления твердыми коммунальными отходами. В системе зарегистрировано свыше 1,1 миллиона мест размещения контейнеров. По поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева, в систему внедрена технология ИИ для мониторинга чистоты мусорных площадок. Впервые на национальном уровне создан инструмент для объективного и быстрого анализа регулярности и качества вывоза ТКО.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что современные технологии позволяют мониторить качество удаления отходов и оперативно принимать обоснованные решения, основываясь на актуальных данных.

Искусственный интеллект способен идентифицировать случаи, когда контейнеры не полностью освобождаются мусоровозами, обнаруживать наличие мусора вокруг площадки, а также несанкционированные отходы (такие как покрышки, электроприборы, спиленные деревья) и перекрытый доступ к площадке для транспорта.

Заместитель генерального директора ППК РЭО по цифровизации Алексей Буров объяснил, что нейросеть анализирует фотографии, сделанные водителями мусоровозов до и после опорожнения контейнеров, и выявляет нарушения на мусорных площадках. Подобная трансляция с камер обеспечивает своевременное реагирование на возникающие проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.