В Якутии нашли алмаз весом 262,5 карата

Компания «Алроса» в конце лета добыла в Якутии второй за год исключительный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата, сообщили в компании.

«Компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса» добыла в конце лета 2024 года на алмазном месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) особо крупный алмаз ювелирного качества. Вес драгоценного камня составил 262,5 карата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это второй рекордный алмаз, найденный в России менее чем за год.

Например, 10 сентября 2023 года на том же месторождении Эбелях был найден кристалл весом 390,7 карата, ставший крупнейшим ювелирным алмазом, обнаруженным в России за последние 10 лет, отмечают в компании.

«Алроса» является крупнейшей алмазодобывающей компанией, лидирующей в мире по объемам добычи и запасам алмазов.

Основные месторождения находятся в Якутии и Архангельской области. В прошлом году добыча алмазов компанией составила 34,6 млн карат, в 2022 году — 35,6 млн карат, в 2021 году — 32,4 млн карат.

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