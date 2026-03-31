В Польше обнаружили мегалитическую гробницу возрастом 6000 лет

В польском городе Люблин, в районе Славинек, археологи сделали важное открытие: во время раскопок, начавшихся в 2025 году в связи с планами строительства жилого комплекса, обнаружили мегалитическую гробницу, возраст которой оценивается в 6 тыс. лет. Об этом сообщил интернет-портал planet-today.ru.

Отмечается, что участок находится в охраняемой археологической зоне. Это и позволило провести тщательное исследование.

Ученые отмечают, что найденная гробница относится к эпохе неолита, времени появления первых земледельческих общин. Она принадлежит культуре воронковидных кубков, известной своими погребальными традициями, включая возведение мегалитов.

В южных регионах, таких как Люблин, вместо каменных конструкций использовались деревянные сооружения — мегадендроны.

Длина обнаруженной гробницы составляет 42 метра, ширина варьируется от 5,2 до 3,3 метра. Исследователи выяснили, что она была построена из деревянных столбов и покрыта земляным холмом. Вдоль южной стороны сохранился ров, из которого, вероятно, брали грунт для насыпи.

Внутри гробницы ученые не нашли человеческих останков, однако обнаружили фрагменты керамических сосудов и кремневые орудия. Отмечается, что эти артефакты свидетельствуют о высоком технологическом уровне и развитых торговых связях доисторического населения.

Раскопки в этом районе ведутся с 1960-х годов. За это время было открыто несколько мегалитических гробниц. Новая находка стала пятой по счету.

Исследователи полагают, что такие сооружения предназначались для видных членов общин и могли иметь важное символическое значение.

Археологические работы продолжаются. Ученые надеются лучше понять значение этого древнего кладбища и его роль в жизни первых земледельческих обществ Европы.

