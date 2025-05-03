В Китае нашли мирное применение боевым дронам

В Китае боевые дроны нашли неожиданное применение в гражданской сфере. Ударно-разведывательный БПЛА Wing Loong был модифицирован и оснащен особыми ракетами, спроектированными для искусственного вызова осадков в виде дождя и снега.

Как сообщил телеграм-канал «Беспилот», дрон провел в воздухе свыше пяти часов, при этом траектория его движения оперативно корректировалась, опираясь на сведения со спутника «Фэнъюнь» и метеорологической радиолокационной системы. Итогом стало успешное инициирование снегопада.

Аналогичные испытания проводились и прежде. В октябре 2022 года крупный гражданский беспилотник Wing Loong-2H выполнил миссию по засеву облаков над Цинхай-Тибетским плато.

Аппарат обнаружил скопление облачных масс над горным массивом Амни-Мачен и результативно осуществил искусственное увеличение объема осадков.

Ранее сообщалось, что прототип МС-21 успешно завершил первый полет в Иркутске.