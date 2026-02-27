В Китае впервые телепортировали пять квантовых состояний

Исследователи из Шаньсийского университета в Китае совершили настоящий прорыв в области квантовой физики: им впервые удалось одновременно телепортировать сразу пять квантовых состояний. Как пишет портал Science XXI, это достижение позволяет преодолеть ключевой технический барьер, который долгое время сдерживал развитие квантовых коммуникаций.

Важно понимать, что квантовая телепортация — это не перемещение материи, как в научной фантастике, а передача информации о квантовом состоянии частицы. Процесс основан на явлении квантовой запутанности и использовании классического канала связи. Ранее существовало ограничение на последовательную передачу информации, что мешало созданию масштабных квантовых сетей.

Китайские ученые предложили метод управляемой и детерминированной телепортации нескольких боковых полос. Технически это реализовано путем настройки фаз двух классических каналов связи с различными частотами. В результате удалось телепортировать пять боковых полос в пределах полосы пропускания 24 мегагерц.

Точность передачи данных составила около 70%. Этот результат превышает так называемый предел неклонируемости, что служит строгим доказательством истинной квантовой телепортации, а не просто передачи информации.

Практическое значение открытия огромно: оно позволяет параллельно передавать несколько квантовых состояний и регулировать их количество. Это открывает путь к созданию более мощных и масштабных линий связи на основе квантовой запутанности. Возможность упаковывать больший объем квантовой информации в одну систему устраняет необходимость в отдельных установках телепортации для каждого канала, приближая эру квантового интернета.

Ранее стало известно, что российские ученые создали технологию для снижения ошибок при высокоскоростной передаче данных.