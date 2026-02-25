В России создали уникальную нейросеть для линий связи

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали нейросеть, которая способна значительно повысить эффективность волоконно-оптических линий связи, используемых для высокоскоростной передачи данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

Исследование направлено на компенсацию нелинейных искажений и шумов, возникающих в оптических сенсорах и линиях связи, которые приводят к ошибкам при передаче информации.

Разработанная глубокая комплекснозначная сверточная нейросеть моделирует распространение оптических сигналов в волоконной линии. Ее архитектура основана на физических уравнениях, описывающих процессы в волокне, и имитирует разделение этих процессов на отдельные этапы. Это позволяет точно предсказывать поведение сигнала на больших расстояниях и корректировать искажения.

Особое внимание уделено компенсации хроматической дисперсии — одного из основных факторов, искажающих сигнал в оптоволокне. Нейросеть оптимизирована для работы в системах со спектральным уплотнением каналов, что открывает возможности для повышения пропускной способности существующих линий связи.

Разработка представляет собой пример междисциплинарного подхода, объединяющего фотонику и машинное обучение. Такой синтез позволяет создавать новые методы анализа, оптимизации и управления нелинейными процессами в волоконно-оптических системах, что в перспективе может улучшить качество и скорость интернет-соединений в России.

Ранее сообщалось, что американские ученые впервые соединили радиоактивный берклий с углеродом.