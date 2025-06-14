В конструкторском бюро «Энергомаш» разработали летный экземпляр ракетного двигателя

Специалисты конструкторского бюро химавтоматики из научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» в Химках успешно завершили изготовление летной версии перспективного ракетного двигателя РД0124МС. Об этом сообщила администрация городского округа Химки. Он предназначен для установки в будущей ракете-носителе «Союз-5».

Отмечается, что технические особенности разработки значительно расширяют возможности ракеты. Двигатель полностью спроектирован в цифровой среде, что способствовало повышению точности проектирования и облегчило технологический процесс.

Двигатель работает на топливной паре нафтила и жидкого кислорода. Кроме того, он демонстрирует рекордный для своего класса удельный импульс тяги — 361 секунд. Конструкция двигателя включает два блока с диагонально расположенными камерами сгорания.

Система управления обеспечивает качание камер в двух плоскостях, что позволяет продолжать работу даже при отключении одного из блоков. Максимальная тяга агрегата достигает 60 тонн.

Летный прототип уже прошел серию контрольно-технологических испытаний, подтвердив соответствие заявленным характеристикам. Испытания проводились в штатных условиях. Все параметры двигателя соответствуют нормативам.

В течение следующего года планируется завершить доводочные испытания, после которых двигатель будет подготовлен к первому полету в составе ракеты «Союз-5».

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