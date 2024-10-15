В Корее изобрели препарат, продлевающий жизнь

Ученые из университета Чунг-Анг в Корее провели исследование, в результате которого доказали, что препарат IU1 позволяет увеличить продолжительность жизни.

Известно, что возрастные изменения приводят к нарушениям функций клеток, что провоцирует развитие дегенеративных заболеваний. IU1 способен замедлять этот процесс и улучшить качество жизни пожилых людей.

Данный препарат ученые протестировали на плодовых мушках. В результате было доказано, что он продлевает жизнь еще и за счет укрепления мышечной силы.

Подобные результаты были получены и на клетках человека.

По словам ведущего автора исследования профессора Соганг Хена, открытие приближает ученых к созданию новых методов лечения для борьбы с деменцией, болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в Autophagy, сообщает Чемпионат.

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