Трагедия в Лиссабоне: фуникулер «Глория» рухнул с высоты, есть жертвы

Трагедия в Лиссабоне: фуникулер «Глория» рухнул с большой высоты из-за обрыва троса, в результате катастрофы погибли 15 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает портал Sapo.

В Лиссабоне произошла масштабная трагедия — крушение исторического фуникулера «Глория». Вагонетка, перевозившая пассажиров, сорвалась с рельсов после внезапного обрыва несущего троса и рухнула вниз, врезавшись в близлежащее здание. По последним данным, подтверждена гибель 15 человек.

Не менее 20 человек получили ранения различной степени тяжести, состояние нескольких пострадавших медики оценивают как критическое. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, развернута масштабная операция по спасению людей.

Власти Португалии уже отреагировали на чрезвычайное происшествие. Президент и премьер-министр выразили соболезнования семьям погибших, а мэр Лиссабона назвал случившееся траурным событием для всего города. Для установления всех обстоятельств и причин аварии прокуратура начала расследование.

Ранее сообщалось о том, что мост в Амурской области обвалился после проезда большегруза с песком.