В NASA анонсировали возвращение астронавтов на Луну

В ближайшем будущем NASA намерено возобновит высадку астронавтов на Луну. Шон Даффи, временно исполняющий обязанности директора управления, сообщил в интервью Fox News, что возвращение на Луну планируется осуществить до завершения президентского срока Дональда Трампа.

Даффи уточнил, что в следующем году планируется миссия, в рамках которой будет произведен облет Луны без посадки. Затем, примерно через год, предполагается повторная высадка на лунную поверхность. По его словам, все эти действия должны произойти, пока Дональд Трамп находится у власти. В перспективе, после успешных высадок, на Луне планируется создание постоянной базы.

Руководитель управления также подчеркнул, что данные, полученные астронавтами во время их пребывания на Луне, будут иметь важное значение для будущих миссий по освоению Марса. Считается, что опыт, полученный на Луне, станет ценным фундаментом для более амбициозных исследований Красной планеты.

Ранее сообщалось, что ученые заметили странный межзвездный объект, движущийся по непредсказуемой траектории.