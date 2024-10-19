В небе над Москвой заметили НЛО

Российские пилоты заметили в небе над Москвой непонятный предмет, напоминающий купол или крыло с желто-красными полосами впереди. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Очевидцами удивительного явления стали члены экипажа самолета Airbus A320, выполнявшего рейс из аэропорта Шереметьево в Минск.

Нечто похожее на НЛО пилоты заметили, когда объект находился ниже высоты полета воздушного судна и не повлиял на ход рейса.

Ранее сообщалось о том, что документалист Холланд пообещал обнародовать доказательства инопланетной жизни.