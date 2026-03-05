В Новой Гвинее обнаружили опоссумов, считавшихся вымершими еще шесть тысяч лет назад

Международная группа исследователей под руководством известного зоолога Тима Фланнери совершила сенсационное открытие в тропических лесах Новой Гвинеи, пишет The Guardian. Ученые обнаружили два вида опоссумов, которые считались вымершими около шести тысяч лет назад. Оба вида ранее были известны только по ископаемым остаткам.

Первый вид — карликовый длиннопалый опоссум. Его ископаемые фрагменты находили в центральной части Квинсленда, их возраст оценивался примерно в триста тысяч лет. Считалось, что этот зверек исчез во время последнего ледникового периода.

В Новой Гвинее вид, по данным археологов, пропал около шести тысяч лет назад. Отличительная черта этого опоссума — необычно длинный четвертый палец, которым он добывает личинок из древесины.

Второй вид — кольцехвостый планер. Его впервые описал ученый Кен Аплин в конце XX века по ископаемым фрагментам из Западного Папуа. Долгое время считалось, что он тоже вымер. Однако новое исследование подтвердило: планер благополучно обитает в местных тропических лесах. Более того, этот вид принадлежит к ранее неизвестному роду сумчатых.

Фланнери назвал открытие беспрецедентным и революционным для науки. Описание нового рода сумчатых стало первым для Новой Гвинеи с 1937 года. Ученый признался, что это одно из главных достижений в его карьере.

