В октябре к Земле приблизится гигантская комета

12 октября жители Северного полушария смогут наблюдать редчайшее явление: к Земле приблизится недавно открытая комета C/2023 A3. Об этом со ссылкой на зарубежные источники сообщает «Газета.Ру».

В последний раз небесное тело приближалось к нашей планете около 80 тысяч лет назад, то есть ее могли видеть неандертальцы.

На небе комета будет видна около двух недель.

В субботу она пролетит на максимально близком расстоянии от Земли. Небесное тело можно будет увидеть в западной части ночного неба сразу после захода солнца. Двигаться комета будет медленно, ежедневно меняя свое положение.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 октября на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку.