В октябре к Земле приблизится гигантская комета
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12 октября жители Северного полушария смогут наблюдать редчайшее явление: к Земле приблизится недавно открытая комета C/2023 A3. Об этом со ссылкой на зарубежные источники сообщает «Газета.Ру».
В последний раз небесное тело приближалось к нашей планете около 80 тысяч лет назад, то есть ее могли видеть неандертальцы.
На небе комета будет видна около двух недель.
В субботу она пролетит на максимально близком расстоянии от Земли. Небесное тело можно будет увидеть в западной части ночного неба сразу после захода солнца. Двигаться комета будет медленно, ежедневно меняя свое положение.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 2 октября на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку.