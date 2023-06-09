В Подмосковье на развитие наукоградов в этом году выделили 361 млн рублей

В Подмосковье на развитие наукоградов в текущем году предусмотрели свыше 361 миллиона рублей, сообщили в региональном парламенте. В области расположено восемь из всех тринадцати наукоградов страны.

«И, по сути, наши наукограды уже стали узнаваемым брендом», – отметил председатель парламента региона Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что инвестиции в наукограды – это вклад в развитие науки и, соответственно, движение вперед.

Из 361 миллиона рублей 181 миллион выделили из федерального бюджета, 142 миллиона – из бюджета области. Еще тридцать семь миллионов предусмотрены в бюджетах муниципальных образований.

В Подмосковье сейчас насчитывается 260 научных организаций. Научными разработками в регионе занимаются более 84 тысяч специалистов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил завод «Инфаприм» в Истре.