В Подмосковье на развитие наукоградов в этом году выделили 361 млн рублей
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В Подмосковье на развитие наукоградов в текущем году предусмотрели свыше 361 миллиона рублей, сообщили в региональном парламенте. В области расположено восемь из всех тринадцати наукоградов страны.
«И, по сути, наши наукограды уже стали узнаваемым брендом», – отметил председатель парламента региона Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что инвестиции в наукограды – это вклад в развитие науки и, соответственно, движение вперед.
Из 361 миллиона рублей 181 миллион выделили из федерального бюджета, 142 миллиона – из бюджета области. Еще тридцать семь миллионов предусмотрены в бюджетах муниципальных образований.
В Подмосковье сейчас насчитывается 260 научных организаций. Научными разработками в регионе занимаются более 84 тысяч специалистов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил завод «Инфаприм» в Истре.