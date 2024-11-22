Baza: на территории завода «Роскосмоса» обнаружили производство снюса

На заводе «Роскосмоса» в Санкт-Петербурге нашли лабораторию по производству снюса, сообщил телеграм-канал Baza.

На питерском заводе «Арсенал», входящем в состав корпорации «Роскосмос», во время проверок миграционной службы удалось обнаружить неожиданные находки.

В среду, 20 ноября, в ходе рейда у сотрудников правоохранительных органов вызвал подозрение предмет, принадлежащий одному из рабочих. Издалека он был похож на гранату, однако позже оказалось, что это муляж.

Тем не менее в соседнем здании их ждало не менее интересное открытие: они обнаружили на заводе лабораторию, которая занимается производством снюса. В результате обысков правоохранители изъяли 65 свертков и пакетов с подозрительными веществами.

При этом известно, что питерский завод «Роскосмоса» производит космические аппараты и артиллерийские установки.

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