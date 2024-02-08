В России исследуют сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов

Заместитель генерального директора «Аэроскрипт» Андрей Яблоков рассказал, что в России начали тестировать сервис для предотвращения столкновения дронов и самолетов в небе. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости .

Система носит название «Небосвод». Она отображает траекторию движения дронов и поддерживает связь с центрами управления полетами (ЦУП) пилотируемых авиакомпаний.

«Это направлено на то, чтобы минимизировать риски, возникающие при взаимодействии беспилотной и пилотируемой авиации», — сказал Яблоков.

Благодаря этой системе операторы беспилотных летательных аппаратов и летчики смогут безопасно планировать свои полеты и отслеживать воздушную обстановку.

В январе стало известно, что российские инженеры разработали летательный аппарат «Пчелка», который расходует малое количество топлива. Его можно использовать для как такси, так и в качестве каршеринга.

Ранее мы сообщали, что в ХМАО задействуют беспилотники для борьбы с лесными пожарами.