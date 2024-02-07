В ХМАО задействуют беспилотники для борьбы с лесными пожарами

В Югре улучшат системы предотвращения пожаротушения. Для этого в регионе намерены запустить особые беспилотники, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на губернатора ХМАО Наталью Комарову.

Лесные пожары — особая боль некоторых регионов России. Иногда на их тушение приходится задействовать очень много средств пожаротушения. Если бы огнеборцев предупреждали о начале возгорания сразу, можно было бы избежать крупных природных катаклизмов.

Как сообщила глава ХМАО Наталья Комарова, как раз над этим подумали в регионе. Было принято решение запустить беспилотники и увеличить численность парашютной группировки до 251 специалиста. Все нововведения делают в рамках проекта «Лесохранитель».

Беспилотные летательные аппараты будут выполнять задачи по обнаружению пожара на ранней стадии. Как только зафиксируют возгорание, службы тут же получать оповещения об угрозе лесу.

Также в лесах Югры установят еще 12 камер наблюдения. Известно, что уже работает 79 аналогичных систем слежения.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе случился пожар в жилом доме.