В России начинаются клинические испытания препарата от рака мочевого пузыря

Российская биотехнологическая компания Biocad объявила о старте клинического исследования нового препарата BCD-225, предназначенного для терапии рака мочевого пузыря. Об этом сообщил ТАСС. Испытания пройдут на территории России.

Основная задача первого этапа — оценить безопасность и переносимость препарата, а также определить предполагаемую терапевтическую дозу. BCD-225 планируют применять внутрипузырно в комбинации со стандартной терапией БЦЖ. Такой подход должен усилить локальный противоопухолевый иммунный ответ у пациентов.

Исследование будет проводиться среди больных немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря. Эта форма заболевания особенно актуальна: при первичном обращении она выявляется у 75% пациентов. В целом рак мочевого пузыря занимает 7-е место по распространенности среди мужчин и 17-е — среди женщин.

