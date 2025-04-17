В России появилось лекарство от онкологических заболеваний
Российские ученые создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире
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Российские ученые разработали лекарство от онкологических заболеваний, не имеющий аналогов в мире.
К такому выводу пришел девятый арбитражный апелляционный суд в ходе рассмотрения спора между Минпромторгом РФ и подмосковной компанией ООО «Лина М».
Безопасность препарата «Афотид» для человека уже доказана, поэтому его используют на добровольцах, сообщает РИА Новости.
Минпромторг подал иск против разработчика лекарств ООО «Лина М», в котором обвинил компанию в просрочке выполнения четвертого этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Ранее сообщалось о том, что подмосковные врачи спасли 94-летнюю женщину с раком желудка.