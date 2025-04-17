В России появилось лекарство от онкологических заболеваний

Российские ученые разработали лекарство от онкологических заболеваний, не имеющий аналогов в мире.

К такому выводу пришел девятый арбитражный апелляционный суд в ходе рассмотрения спора между Минпромторгом РФ и подмосковной компанией ООО «Лина М».

Безопасность препарата «Афотид» для человека уже доказана, поэтому его используют на добровольцах, сообщает РИА Новости.

Минпромторг подал иск против разработчика лекарств ООО «Лина М», в котором обвинил компанию в просрочке выполнения четвертого этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Ранее сообщалось о том, что подмосковные врачи спасли 94-летнюю женщину с раком желудка.