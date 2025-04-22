Работник зоопарка погиб от нападения белого тигра в Мариуполе

В Мариуполе трагический инцидент произошел в зоопарке: работник пал жертвой нападения тигра, получив смертельные повреждения. Об этом проинформировало управление Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, на сотрудника зоопарка Мариуполя напал белый тигр. Зверь атаковал мужчину, когда тот вошел в клетку, чтобы накормить животное. Характер полученных пострадавшим травм не уточняется.

В настоящий момент следователи проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств произошедшего. После завершения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что сотрудник Московского зоопарка умер через пять минут после укуса аспидовой змеи.