В России вырастили новую барабанную перепонку из собственных клеток пациента

Специалисты Сеченовского университета провели уникальные операции по восстановлению барабанной перепонки с помощью биомедицинского клеточного продукта, созданного из собственных клеток пациента. Этот метод не имеет аналогов в мировой практике и уже показал стопроцентную эффективность у первого прооперированного пациента.

Как сообщили «Ленте.ру» в университете, у пациента всего через три недели после вмешательства перфорация полностью закрылась, а слух значительно улучшился. Это первый в мире клинический опыт применения клеточных эквивалентов для регенерации сложной структуры барабанной перепонки, которая при хронических отитах и травмах часто не восстанавливается самостоятельно.

Новая технология кардинально отличается от стандартной тимпанопластики, которая требует сложной многочасовой операции по забору хрящевой ткани и не всегда дает стабильный результат. Клеточная процедура занимает всего около 40 минут и переносится пациентами значительно легче.

Разработчики объясняют, что клеточный эквивалент создают в специализированном центре биомедицины: из жировой ткани пациента выделяют клетки, формируют из них сфероиды и имплантируют вместе с временной мембраной. В ухе мембрана постепенно растворяется, а на ее месте формируется полноценная собственная ткань, идентичная естественной барабанной перепонке.

Ученые подчеркивают, что эта технология открывает путь к регенерации не только перепонки, но и других органов — голосовых связок, структур полости носа, а в перспективе и уретры.

Ранее сообщалось, что почти 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье.