В США решили остановить эксперимент по созданию облаков из морской воды
Politico: в США остановили эксперимент по созданию облаков из морской воды
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В США приостановили спорный эксперимент по созданию искусственных облаков из морской воды, предназначенных для уменьшения солнечного излучения и борьбы с глобальным потеплением, сообщила газета Politico.
Отмечается, что проект, получивший государственное финансирование, столкнулся с сопротивлением местных властей, которые отказались поддерживать его дальнейшие испытания.
В 2024-м аналогичный эксперимент, проводимый группой ученых из Калифорнии, уже провалился — тестирование облакообразующей машины на списанном авианосце было отменено из-за резкой критики.
Тогда же экспериментаторы планировали более масштабное и рискованное исследование, которое включало распыление морской воды с помощью правительственных судов и самолетов. Однако после первых неудач административная поддержка иссякла.
Климатический контекст делает этот проект особенно актуальным, поскольку в 2023 году, согласно данным китайского ученого Тяньюня Донга, температуры океанов достигли рекордных значений. Это может сказаться на изменении течений, ветрах и естественной облачности.
Ранее сообщалось, что биологи нашли у растений ген, который изменит сельское хозяйство.