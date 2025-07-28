В США решили остановить эксперимент по созданию облаков из морской воды

В США приостановили спорный эксперимент по созданию искусственных облаков из морской воды, предназначенных для уменьшения солнечного излучения и борьбы с глобальным потеплением, сообщила газета Politico.

Отмечается, что проект, получивший государственное финансирование, столкнулся с сопротивлением местных властей, которые отказались поддерживать его дальнейшие испытания.

В 2024-м аналогичный эксперимент, проводимый группой ученых из Калифорнии, уже провалился — тестирование облакообразующей машины на списанном авианосце было отменено из-за резкой критики.

Тогда же экспериментаторы планировали более масштабное и рискованное исследование, которое включало распыление морской воды с помощью правительственных судов и самолетов. Однако после первых неудач административная поддержка иссякла.

Климатический контекст делает этот проект особенно актуальным, поскольку в 2023 году, согласно данным китайского ученого Тяньюня Донга, температуры океанов достигли рекордных значений. Это может сказаться на изменении течений, ветрах и естественной облачности.

Ранее сообщалось, что биологи нашли у растений ген, который изменит сельское хозяйство.