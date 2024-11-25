Скворцова рассказала, когда начнут применять российскую вакцину от рака

Российскую вакцину от рака, которая разработана ФМБА РФ, начнут применять уже с 2025 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главы медико-биологического агентства Вероники Скворцовой.

Скворцова заявила, что уже закончен цикл исследований по данной вакцине, который продлился три года. Сейчас в России принят закон о применении персонализированных препаратов, поэтому уже со следующего года в ФМБА надеются на начало применения новой вакцины.

Напомним, что в результате эксперимента при помощи новой вакцины у животных удалось не просто сократить развитие опухоли, но и уменьшить ее на 80%. При этом, животные продолжают жить при введении вакцины даже при наличии опухоли.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что применение этой вакцины станет прорывом.