Жители Стамбула снова ощутили подземные толчки

В пятницу, 25 апреля, в Стамбуле вновь зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщил корреспондет РИА Новости.

Приблизительно в 20:33 мск на западе мегаполиса ощущалась серия довольно сильных колебаний земной коры, однако их интенсивность была ниже, чем в среду, 23 апреля. Согласно информации, предоставленной сейсмологической службой AFAD, магнитуда землетрясения составила 4,3.

Ранее сообщалось, что жители Стамбула массово ночуют в палатках на улицах города из-за очередных подземных толчков. Утром 25 апреля в городе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7.