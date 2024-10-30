В законе Ньютона обнаружили ошибку спустя 300 лет

Первый закон Ньютона, используемый физиками во всем мире, сформулирован с ошибкой. Это связано с неточностью перевода с латинского на английский язык. К такому выводу в результате исследования пришел филолог Дэниел Хук. Его научная работа опубликована в журнале Philosophy of Science.

Согласно распространенной трактовке первого закона Ньютона, тело остается в состоянии покоя или движется равномерно, если на него не воздействует внешняя сила.

Ху, проанализировав оригинальные записи Ньютона, пришел к выводу, что союз, переведенный как «если», на самом деле означает «потому что».

То есть, закон Ньютона должен был быть сформулирован следующим образом: тела остаются в покое из-за отсутствия внешнего воздействия.

Данная правка позволяет устранить неоднозначности, которые возникали у последователей физика.

Ранее сообщалось о том, что в Корее изобрели препарат, продлевающий жизнь.

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