Везувий мог извергнуться осенью: новая сенсация ставит под сомнение вековые исторические догмы про Помпеи

Долгие столетия мир был уверен: роковой день для римских городов Помпеи и Геркуланум наступил 24 августа 79 года нашей эры. Эта дата, взятая из писем древнеримского чиновника Плиния Младшего, считалась незыблемой. Однако современная археология бросает вызов античным хроникам. Ученые все чаще находят доказательства, что катастрофа, возможно, произошла на несколько месяцев позже — осенью того же года.

Центральным аргументом новой гипотезы стали не документы, а сами жертвы вулкана. Антропологи, изучая знаменитые гипсовые слепки тел, обратили внимание на детали гардероба: многие погибшие были одеты в плотные шерстяные туники и теплые плащи.

Такая одежда выглядит крайне нехарактерной для знойного августа в Кампании. Кроме того, в развалинах домов археологи неоднократно находили осенние фрукты — гранаты, инжир и орехи, — а в печах хранились угли, что указывает на использование отопления.

Настоящей сенсацией стала находка 2018 года: мимолетная надпись углем на стене одной из вилл, гласившая «XVI K Nov» — «за 16 дней до ноября». Если эта пометка была сделана незадолго до извержения, то дата катастрофы сдвигается на середину или конец октября.

Профессор Льоренс Алапонт из Университета Валенсии заявил, что даже такие авторитетные, как Плиний, могли содержать ошибки. По его словам, переписчики в средние века могли неточно скопировать дату, либо в разных регионах империи использовались различные календарные системы.

Не все историки готовы отказаться от классической версии. Скептики допускают, что лето 79 года могло быть необычно холодным, или что теплая одежда была в ходу и в августе. Однако совокупность новых материальных доказательств — от одежды до сезонных продуктов — делает осеннюю версию все более убедительной.

Современные технологии, такие как 3D-моделирование и анализ ДНК останков, продолжают раскрывать тайны Помпеи. Каждая новая находка — это не только шаг к установлению точной даты трагедии, но и напоминание о хрупкости любой цивилизации перед лицом стихии.

