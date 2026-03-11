Во Франции обнаружили утерянную страницу из трактата Архимеда

Французский исследователь Виктор Гисемберг сделал удивительное открытие: в Музее изящных искусств города Блуа он обнаружил страницу из утерянной рукописи древнегреческого Архимеда, сообщило издание Planet Today. Находка оказалась частью знаменитого «Палимпсеста Архимеда» — рукописи X века, содержащей труды гения античности.

Гисемберг распознал фрагмент благодаря опыту и внимательности. Позже специалист Французского национального центра научных исследований подтвердил подлинность, сравнив лист с фотографиями, сделанными филологом Иоганном Людвигом Хейбергом еще в 1906-1908 годах. Страница содержит отрывок из математического трактата «О сфере и цилиндре».

Особенность палимпсеста в том, что в Средние века пергамент использовали повторно. Поверх слов Архимеда написали молитву, и теперь древние геометрические фигуры и греческие слова видны невооруженным глазом лишь частично. Но главная загадка скрыта на обратной стороне: в 1942 году текст закрасили цветным рисунком, изображающим пророка Даниила с двумя львами.

Ученые не теряют надежды прочесть утерянные знания. Они планируют использовать современные технологии, в том числе рентгеновское излучение, чтобы заглянуть под красочный слой. В течение года эксперты рассчитывают полностью расшифровать драгоценный текст и приоткрыть еще одну страницу наследия Архимеда.

