Древний вандализм или искусство? Индийские туристы исписали египетские гробницы

Сегодня за то, чтобы оставить надпись на стене Колизея, можно попасть под суд и получить огромный штраф. Но два тысячелетия назад древние путешественники не знали таких запретов и охотно увековечивали себя на стенах великих памятников. Масштабное исследование граффити в египетской Долине царей выявило десятки надписей, оставленных гостями из Индии в I веке нашей эры. Результаты работы, представленные на международной конференции по тамильской эпиграфике в Ченнаи, проливают свет на личность первого известного истории «профессионального туриста».

Ученые проанализировали около 30 надписей в шести царских гробницах, выполненных на древнетамильском языке и санскрите. Сами тексты были известны египтологам и раньше, но расшифровать их удалось только сейчас.

Загадка Сикая Коррана

Главным открытием стало то, что большинство автографов принадлежит одному человеку. Некий Сикай Корран, писавший на древнетамильском, оставил как минимум восемь надписей в пяти разных гробницах. Его послание неизменно лаконично: «Сикай Корран пришел сюда и увидел».

Этот человек явно обладал не только тягой к путешествиям, но и незаурядными физическими данными. В гробнице Рамсеса IX он умудрился оставить свой след на высоте пяти-шести метров от пола. Исследователи до сих пор гадают, как ему удалось туда забраться. Еще больше интриги добавляет тот факт, что в усыпальницах Таусерт и Сетнахта граффити Коррана — единственные следы пребывания людей. Это может означать, что в его времена эти гробницы были закрыты для публики, и он проник туда тайно.

Дипломаты и паломники

Помимо неутомимого Коррана, специалисты идентифицировали надпись на санскрите, сделанную человеком по имени Индрананддин. Он назвал себя «посланником царя Кшахарата», что прямо указывает на связь с индийской династией Западных Кшатрапов, правившей в начале нашей эры.

Ученые полагают, что индийцы могли посещать Египет транзитом, направляясь в Рим, который тогда контролировал эти земли. Долина царей, место упокоения фараонов XVIII–XX династий, включая легендарного Тутанхамона, уже в те времена была мощным магнитом для любителей древностей.

