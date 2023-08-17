«Другие цивилизации прекрасно слышат Землю»: уфолог рассказал, приблизит ли новое открытие ученых нашу встречу с НЛО

Ученые из университета Йювяскюля в Финляндии выяснили , что звук может передаваться на большие расстояния даже в космическом вакууме. Этот процесс основан на известном с 1960-х годов акустическом туннелировании.

Известный уфолог Юрий Григорьев оценил вероятность переговоров с пришельцами благодаря данному научному открытию.

«Способ передавать звук в космическом вакууме, открытый землянами, к сожалению, никак не приближает контакт человечества с иными цивилизациями», — заявил исследователь корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако собеседник уверен, что пришельцы давно сделали всю работу за нас.

«Другие цивилизации прекрасно слышат Землю в прямом звуковом режиме и наблюдают за нами по излучению наших радиотелескопов в электромагнитном спектре. Это понятно по расшифрованной нами информации в принятых землянами космических сигналах, а также по особенностям появлений НЛО, через которые они также «говорят», что прекрасно нас слышат и видят», — пояснил исследователь.

Григорьев отметил, что для контакта с внеземным разумом человеку в первую очередь нужно осознать, что другие миры — это реальность.

«Как только наступит это понимание, следующим шагом придет и понимание, что такое НЛО. Для человечества важен контакт не с неопознанным летающим объектом, а с самой космической цивилизацией, которая направляет к нам свою технику. Причина пока еще не состоявшегося внеземного контакта только в нежелании землян», — подытожил уфолог.

Ранее специалист раскрыл тайну запуска станции «Луна-25».