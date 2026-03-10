Возвращение на «русскую планету»: Россия выбрала Венеру целью номер один

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Венера станет приоритетной целью для российских межпланетных исследований в ближайшие годы. Об этом сообщается в журнале «Разведчик».

Политик подчеркнул, что наряду с изучением Луны, миссии к «утренней звезде» занимают центральное место в совместных планах Роскосмоса и Российской академии наук. Выбор цели обусловлен историческим лидерством страны: именно советская станция «Венера-7» в 1970 году стала первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на другую планету.

Ключевым проектом в этом направлении станет миссия «Венера-Д». Как пояснил научный руководитель ИКИ РАН академик Лев Зеленый, российские ученые намерены не просто повторить успех предшественников, а провести глубокий поиск биомаркеров примитивной жизни.

Исследования затронут как раскаленную поверхность планеты, так и ее облачные слои, где теоретически могут существовать микроорганизмы. Параллельно с этим Россия продолжит реализацию лунной программы, рассматривая спутник Земли как необходимый плацдарм для дальнейших прыжков вглубь Солнечной системы.

