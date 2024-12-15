ВВС: стоявший 40 лет без движения самый большой в мире айсберг двинулся в Атлантический океан

Самый большой в мире айсберг толщиной 400 метров и площадью 3800 кв. м, значимый в списках ученых под названием А23а, снова начал свое движение на север. Об этом передает британский телеканал ВВС.

Медиа напомнило, что еще в 1986 году А23а метров откололся от Антарктиды, отправившись в сторону северных земных широт. Но через некоторое время огромная глыба льда попросту застряла. После этого айсберг почти 40 лет оставался без движения, пока в 2020 не сдвинулся с места. Но и тут произошла незадача — он угодил в воронку и начал вращаться на месте. Так продолжалось последние 4 года. И вот на днях учеными снова было зафиксировано дальнейшее продвижение в сторону севера.

«А23а вскоре приплывет из Южного океана в Атлантический. Поскольку воды там более теплые, ему грозит распад на более мелкие осколки и в итоге полностью растает», — дали прогноз в Британской антарктической службе.

Ранее сообщалось, что айсберг размером в два Санкт-Петербурга может растаять спустя 37 лет.