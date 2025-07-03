Группа t.A.T.u. после воссоединения готова выступать на частных мероприятиях за 10 млн руб.

По результатам воссоединения музыкальный коллектив t.A.T.u. начинает выступать на частных корпоративах. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Команда группы сейчас пытается сформировать график выступлений и за счет этого очень активно принимает заказы на выступления на различных корпоративах и частных вечеринках. За каждое выступление запрашивают по 10 млн руб.

«По райдеру все стандартно: машина представительского класса не старше трех лет, гримерка, визажист», — указал микроблог.

Первый концерт «татушек» пройдет 17 июля в Ялте. Билеты на это выступление стартуют от 5 тыс. руб. и доходят до 15 тыс.

Ранее сообщалось, что популярный певец Леонид Агутин во время полета из Москвы в Сочи решил спеть своим попутчикам песни. После того как авиалайнер поднялся на высоту в 10 тыс. метров, артист начал исполнять свои песни, причем как старые хиты, так и новые композиции. Ему стали подпевать пассажиры.