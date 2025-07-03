«Москали украли все унитазы»: чудовищный украинский туалет за 5 гривен взорвал Сеть

В Сети завирусился ролик, на котором автор снял туалет в украинской глубинке на автостанции. Видео привело в самое настоящее замешательство пользователей, особенно украинского сегмента соцсетей.

Как можно увидеть на заснятом, в качестве унитаза сама обычная дырка в полу, над которой летает рой мух. Кроме того, вокруг царит самая настоящая антисанитария.

Правда, есть рукомойник, но, как подшутили юзеры, его год выпуска, вероятно, датирован временами Второй мировой войны.

Кроме того, повсюду следы человеческих экскрементов. Вишенкой на торте стал факт того, что туалет платный. Для того чтобы его посетить, нужно заплатить 5 гривен (около 13 российских рублей).

Между российскими и украинскими пользователями разгорелось множество нешуточных по своему накалу дискуссий. Россияне высмеивали «стремящуюся в Европу с такими горе-туалетами Украину». Те же в ответ не нашли ничего путевого, как возразить, что это все из-за того, что «проклятые москали украли все унитазы в Незалежной».

Ранее сообщалось, что назвавшую российских туристов нищебродами абхазскую чиновницу уволили за сказанные слова.