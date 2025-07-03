Силы ПВО за ночь сбили 69 украинских БПЛА над регионами России

На протяжении ночи на 3 июля противовоздушная оборона нейтрализовала 69 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

За ночь на вторник, 3 июля, продолжались налеты ВСУ на российскую территорию.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

27 дронов были перехвачены над Белгородской областью. Еще 22 сбили над Воронежской областью. 10 БПЛА перехватили в Липецкой области. Над Курской областью было сбито восемь беспилотников, и еще два — над Республикой Крым.

Ранее уже сообщалось, что женщина погибла и еще два человека были ранены из-за падения обломков БПЛА на частный дом под Липецком. Жители региона слышали более 20 взрывов. В области в настоящее время сохраняется высокий уровень опасности. Продолжается обнаружение вражеских беспилотных летательных аппаратов.