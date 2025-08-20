В небе появится явление из библейского пророчества об апокалипсисе

Издание Daily Mail сообщило , что через несколько дней на небе появится так называемая «черная луна», которую некоторые связывают с предсказаниями о конце света.

Этот астрономический феномен представляет собой второе новолуние, происходящее в течение одного месяца. Во время новолуния Луна оказывается между Землей и Солнцем, и ее сторона, обращенная к нашей планете, погружается в тень, делая ее невидимой без специальных приборов.

Сторонники апокалиптических теорий указывают на библейские пророчества, в частности, на отрывок из Евангелия от Марка, где говорится о затмении Солнца и исчезновении лунного света. Однако ученые подчеркивают, что «черная луна» — это рядовое событие, ничем не отличающееся от обычного новолуния с астрономической точки зрения.

Подобное явление можно наблюдать примерно раз в два с половиной года (33 месяца). Следующая «черная луна» ожидается 20 августа 2028 года, а пик текущего события придется на 22 августа.

