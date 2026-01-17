Загадка 1992 года решена: новые данные объясняют аномальное землетрясение в Калифорнии

Новое исследование, опубликованное 15 января в авторитетном журнале Science, кардинально меняет представление о одной из самых опасных сейсмических зон на планете — районе встречи печально известного разлома Сан-Андреас и зоны субдукции Каскадия у побережья Северной Калифорнии. Ученые из Геологической службы США и университетов Дэвиса и Колорадо, анализируя рои сверхслабых подземных толчков, обнаружили под землей сложную структуру из пяти движущихся блоков, а не трех основных плит, как предполагалось десятилетиями.

Как пояснила соавтор работы, профессор Аманда Томас, без понимания глубинных тектонических процессов невозможно адекватно оценивать сейсмические риски. Для этого ученые применили сеть высокочувствительных сейсмометров, способных улавливать «низкочастотные» землетрясения — сигналы в тысячи раз слабее ощущаемых на поверхности, которые возникают в зонах медленного скольжения плит.

Полученные данные оказались сенсационными. Оказалось, что часть Северо-Американской плиты в южной оконечности зоны Каскадия откололась и погружается вниз вместе с плитой Горда. Южнее, в так называемом тройном сочленении, Тихоокеанская плита затягивает под континент крупный фрагмент породы, названный «Пионерским фрагментом». Именно эти два скрытых глубоко под поверхностью блока и составляют обновленную пятивлоковую модель.

Это открытие, по словам исследователей, помогло разрешить давнюю загадку — почему разрушительное землетрясение магнитудой 7.2 в 1992 году произошло на неожиданно малой глубине. Как отметил один из авторов, погружаемая под Северную Америку тектоническая поверхность оказалась не такой глубокой, как считалось. Граница плит, которую десятилетия наносили на карты, в реальности находится в другом месте, что заставляет полностью пересмотреть оценки сейсмической опасности для всего региона.

