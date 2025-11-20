Загадочные огни в небе над Подмосковьем: ученый опроверг слухи об НЛО

В конце октября и начале ноября жители Московской области стали свидетелями двух ярких астрономических явлений. Первый объект, наблюдавшийся в небе над Одинцовом 27 октября, породил волну слухов о его искусственном происхождении. Энтузиасты выдвигали версии — от сбитого астероида до китайского спутника DRO-B, сошедшего с лунной орбиты.

Чтобы прояснить природу загадочных «гостей», корреспондент REGIONS обратился к старшему научному сотруднику Института астрономии РАН Сергею Нароенкову. Эксперт опроверг версию о рукотворном происхождении объектов, заявив, что, несмотря на возможность подобного свечения у космического мусора, наблюдаемые тела с зеленым оттенком, скорее всего, являются обломками естественного происхождения, оставшимися со времен формирования Солнечной системы.

Ученый пояснил, что обнаружение двух метеороидов за короткий срок не является редкостью. По его словам, это не свидетельствует о масштабном «метеоритном дожде», а может быть связано с увеличением числа записывающей техники. Он добавил, что подобные объекты падают в атмосферу ежедневно, но большую часть сгорает над океаном, где нет очевидцев.

Несмотря на заверения в общей безопасности, метеороид, пролетевший 27 октября, все же оставил след: он повредил крышу частного дома в Новгородской области. Анализ найденных фрагментов не выявил признаков их искусственного происхождения.

