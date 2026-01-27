Глубоководные исследователи получили новые снимки уникального природного образования на дне Атлантического океана, известного как «Затерянный город». Этот обширный гидротермальный объект, расположенный к западу от Срединно-Атлантического хребта на глубине свыше 700 метров, представляет собой поле гигантских известняковых башен и колонн. Самая высокая из этих структур достигает 60 метров, что сравнимо с высотой 20-этажного здания, пишет ЮФ.

Феномен, обнаруженный в 2000 году, остается уникальным — аналогичных образований в Мировом океане больше не находили. «Затерянный город» существует благодаря серпентинизации — химическим реакциям между морской водой и ультрамафическими породами мантии, в результате которых выделяются водород, метан и другие соединения. Эта химическая энергия, а не солнечный свет, является основой для специфической экосистемы. В порах и трещинах башен обитают микробные сообщества, а также улитки и ракообразные, приспособившиеся к жизни в полной темноте, при температуре около 40°C и в условиях экстремальной щелочности.

Ученые считают, что гидротермальная активность в этой области продолжается как минимум 120 тысяч лет.

