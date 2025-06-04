Завершилась самая длительная геомагнитная буря

Магнитная буря, длившаяся 66 часов, наконец завершилась. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые считают, что шансы на возобновление бури «почти нулевые».

Эта магнитная буря стала самой длительной за последние восемь лет, отметили астрономы.

В понедельник, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве в ночь на понедельник может наблюдаться полярное сияние. Он также добавил, что продолжительная магнитная буря может стать причиной активных и простирающихся далеко на юг северных сияний.

Ранее сообщалось о том, что эксперт рассказал, как вести себя во время магнитной бури.