Земле грозят магнитные бури после мощной вспышки на Солнце

Специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») рассказали ТАСС, что зафиксировали очередную мощную вспышку на Солнце. Она способна вызвать необычные явления и магнитные бури, которые влияют на самочувствие многих людей.

Вспышка высокого класса М была зафиксирована учеными ночью 9 марта. Всплеск продолжался на Солнце около 13 минут, что достаточно много для такого явления.

При этом рентгеновские всплески оказались в норме: их определили под уровень R1 (низкая). Самой высокой и угрожающей человечеству считается R5. Мощность излучения оказалась уровня М, или предпоследней в шкале. Изначально вспышка начинает с показателя А, пока не набирает мощность и не останавливается на определенном уровне.

Как правило, вспышки на Солнце сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Это значит, что на Земле могут возникать магнитные бури, которые ухудшают самочувствие человека. Также вспышки вредят озоновому слою, что создает бреши и пропускает больше УФ-излучения, вредного для кожи людей.

Ранее эксперты объяснили, как определить магнитную бурю и ее мощность.