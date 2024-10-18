Житель Великобритании нашел редчайшую римскую монету

59-летний британец Пол Кейпвелл занялся на пенсии кладоискательством. Им он увлекался с юности, но свою самую главную находку обнаружил лишь в 2022 году.

Кейпвеллу посчастливилось найти редкую римскую монету. Ее стоимость оценивается в 6 тыс. фунтов стерлингов (около 760 тыс. руб.), сообщает BBC News.

Древняя монета попалась ему в поле, которое он неоднократно прочесывал с металлоискателем. Римская монета из серебра лежала на глубине 20 см.

Пол даже не подозревал о ценности своей находки. Но однажды он решил показать фотографию монету специалисту. Оказалось, что это монета римского императора Траяна, отчеканенная в 107-м году нашей эры.

Найденную Кейпвеллом монету выставят на аукцион до конца этого месяца. За последнюю четверть века такие монеты попадали на рынок всего два раза.

Ранее сообщалось о том, что в Китае нашли гробницу возрастом около пяти тысяч лет.