В Китае нашли гробницу возрастом около пяти тысяч лет

В центральной части Китая, а именно в провинции Хэнань, учеными была найдена гробница возрастом порядка пяти тысяч лет. Как сообщает «Синьхуа», обнаруженное захоронение поможет лучше узнать основы китайской цивилизации.

Уточняется, что находка представляет из себя гробницу площадью 17 тысяч квадратных метров. Исследователи уже выяснили, что похороненный в ней человек обладал высоким социальным статусом и, предположительно, мог носить титул монарха.

В найденной в городе Шанцю гробнице обнаружили свыше 350 древних реликвий. Среди них, в частности, были изделия из яшмы и керамики, нижней челюсти свиней, которые, по всей видимости, указывают на богатство погребенного. Нашли исследователи и украшения из слоновой кости. Уточняется, что захоронение является одним из самых больших погребений культуры Давэнькоу. Ученые считают, что руины Ванчжуана являются не стандартными для того времени поселениями, а столицей древнего царства Хуайи.

В текущем году во время раскопок данного памятника археологи выявили свыше 45 гробниц, а обнаруженные там артефакты подтверждают высокий статус погребенных.

Культура Давэнькоу – условное название группы общин, которые обитали в эпоху неолита на территориях современных провинций Шаньдун, Аньхой, Хэнань и Цзянсу в 4100-2600 гг. до н.э.

Ранее сообщалось о том, что ученым удалось раскрыть «проклятие Тутанхамона».