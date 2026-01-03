Зловещий сигнал из саркофагов Антарктиды: ученые получили жуткое предупреждение из самых глубин

Международная научная экспедиция в Антарктиде столкнулась с феноменом, который может изменить представления о месте человечества во Вселенной. Исследователи из России, США, Китая и Индии обнаружили и вскрыли таинственные черные саркофаги, внутри которых содержалось пугающее послание.

Potokmedia.ru передает, что четыре ящика, найденные во льдах, привлекли внимание ученых своей неестественной для природных условий формой, будто вырезанной лазером, и аномальной температурой — они оставались теплыми в условиях полярного мороза.

После долгих попыток вскрыть один из саркофагов исследователи обнаружили внутри горячий цилиндр из неизвестного металла, покрытый тончайшими знаками. В этот момент на мониторах научной станции появилось сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».

Эта находка породила смелую гипотезу среди участников экспедиции. Один из ученых предположил, что Земля может находиться в своего рода изоляционном «пузыре», который блокирует определенные сигналы в космос, и это служит защитой.

Общий вывод исследователей звучит тревожно: возможно, некая могущественная сила намеренно сдерживает развитие жизни на планете или даже в галактике, а обнаруженные артефакты являются частью этой сдерживающей системы.

