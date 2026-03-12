Зов внеземных цивилизаций теряется в шуме: сенсационное открытие SETI переворачивает все

Десятилетия ученые вслушиваются в космос, надеясь поймать узкополосные радиосигналы — визитную карточку внеземных цивилизаций. Но, кажется, они все это время настраивали приемник не на ту волну. Новое исследование, опубликованное в престижном журнале The Astrophysical Journal, предполагает, что мы могли пропустить сигналы инопланетян не потому, что их не было, а потому, что их «испортила» погода — правда, не земная, а звездная.

Ученые из Института SETI пришли к выводу, что главная проблема может крыться не только в чудовищных расстояниях, но и в условиях внутри самих планетных систем. Сигнал, прежде чем вырваться в межзвездное пространство, проходит через плотные потоки плазмы и заряженных частиц, которые формирует звезда. Этот «звездный ветер» способен кардинально изменить характеристики радиоволн, сделав их неузнаваемыми для наших приборов.

Тонкий намек, который мы не расслышали

Традиционно SETI искал очень узкие сигналы шириной около одного герца. Такая ширина — верный признак искусственного происхождения, ведь природные источники так не умеют. Но исследователи под руководством Вишала Гаджара обнаружили «недооцененное осложнение». Плазма внутри планетной системы распределена неравномерно и движется с бешеной скоростью. Проходя через такую турбулентность, радиоволна испытывает фазовые колебания и доплеровские сдвиги. В результате узкий пик «размазывается»: сигнал шириной в 1 герц может растянуться до 10, 50 и даже 100 герц.

Общая энергия остается той же, но она распределяется по более широкой полосе. Пиковая мощность падает в десятки раз, и стандартные алгоритмы, настроенные на поиск тонких иголок в стоге сена, классифицируют такой сигнал как обычный шум.

Красные карлики под подозрением

Особенно остро эта проблема стоит для систем красных карликов — звезд класса М, которые составляют около 75% населения Млечного Пути. Их обитаемые зоны расположены очень близко к звезде, и любой сигнал от гипотетической цивилизации проходит сквозь самые плотные и турбулентные области плазмы. Моделирование, проведенное Гаджара и Грейс Браун, показало, что в более чем 70% систем значительное уширение сигнала неизбежно, а в 30% случаев оно превышает 10 герц, что уже делает его невидимым для сегодняшних методов.

Авторы работы подчеркивают: они не утверждают, что инопланетян не существует. Они лишь предлагают изменить угол поиска. С развитием мощных компьютеров и искусственного интеллекта ученые смогут наконец учесть искажающее влияние звездной погоды и, возможно, обнаружить сигналы, которые десятилетиями терялись в космическом шуме.

Что это значит для поиска внеземных цивилизаций?

Ранее ученые учитывали только искажения в межзвездной среде, которые считались незначительными. Теперь же выясняется, что гораздо более мощные искажения возникают у самого источника. Это значит, что наши поисковые алгоритмы могут быть настроены слишком узко. Возможно, внеземные сигналы приходят к нам постоянно, но мы просто не можем их распознать, потому что ищем не ту «форму волны».

